Die Jagd auf gute Lithium-Projekte hat die Kurse einiger Aktien zuletzt kräftig in die Höhe getrieben. So beläuft sich das Plus bei Millennial Lithium im E-Mobility-Depot des maydornreport auf 142 Prozent, bei Standard Lithium sind es sogar schon 222 Prozent. Im Vergleich dazu fällt der Zuwachs bei der einzigen Kobalt-Aktie im E-Mobility-Depot mit lediglich 15 Prozent noch recht bescheiden aus. Aber das dürfte sich in den nächsten Wochen ändern, denn tatsächlich ist Kobalt sogar noch knapper als Lithium und ebenso unverzichtbar für Lithium-Ionen-Akkus, die in Elektroautos und zukünftig auch in Elektro-LKWs zum Einsatz kommen.

