Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG ISIN: DE000A0XYG76 Anlass der Studie: Q3 2017 results Empfehlung: ADD seit: 22.11.2017 Letzte Ratingänderung: 22.11.2017; vormals Buy Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes downgraded the stock to ADD and decreased the price target from EUR 26.90 to EUR 22.30. Abstract: Q3/17 results showed a 240% jump in revenues to EUR7.3m (Q3/16: EUR2.2m) while EBITDA came in at EUR5.6m (Q3/16: EUR-0.5m). The Q3 report also contained a profit warning. Full year guidance for sales has been reduced from a range of EUR55-EUR65m to EUR50m and for EBITDA from EUR40m to a range of EUR35-EUR37m. Our previous forecasts were EUR48m and EUR42m respectively. The sales and EBITDA shortfall stems from lower than expected production at Cub Creek Energy's Vail and Markham production pads. The main problem at Vail and Markham was that excessively high pressure in the local gas network reduced production of both oil and gas. In recent weeks a new gas line has been added to the Markham well site thereby reducing pressure. Similar measures are planned for the Vail pad. There are likely to be no long term implications for production at Vail but DRAG state that a downward revision in the Markham pad's reserves may be necessary in the next reserve report which will be based on year-end numbers. At the same time management has undertaken that the 2017 dividend should be at least at the 2016 level of EUR0.60. We have modelled a 10% reduction in reserves at Markham and have also switched to a more conservative method of forecasting direct operating costs (USD3.00 per working interest barrel of oil equivalent instead of working interest in USD5,000 per well per month). We now see fair value for the DRAG share at EUR22.30 (previously: EUR26.90). The recommendation moves from Buy to Add. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf ADD herab und senkt das Kursziel von EUR 26,90 auf EUR 22,30. Zusammenfassung: Die Q3/17-Ergebnisse zeigten einen Umsatzsprung von 240% auf EUR7,3 Mio. (Q3/16: EUR2,2 Mio.) und ein EBITDA von EUR5,6 Mio. (Q3/16: EUR-0,5 Mio.). Der Q3-Bericht enthielt auch eine Gewinnwarnung. Die Umsatzguidance für das Gesamtjahr wurde von EUR55 bis EUR65 Mio. auf EUR50 Mio. und für das EBITDA von EUR40 Mio. auf EUR35 bis EUR37 Mio. reduziert. Unsere bisherigen Prognosen betrugen EUR48 Mio. bzw. EUR42 Mio. Die Anpassung der Umsatz- und EBITDA-Guidance nach unten ist auf die geringer als erwartete Produktion bei den Vail- und Markham-Bohrplätzen von Cub Creek Energy zurückzuführen. Das Hauptproblem bei Vail und Markham war, dass der übermäßig hohe Druck im lokalen Gasnetz die Produktion von Öl und Gas reduzierte. In den letzten Wochen wurde eine neue Gasleitung zur Bohrstelle bei Markham hinzugefügt, wodurch der Druck reduziert wurde. Eine ähnliche Maßnahme ist für den Vail-Bohrplatz geplant. Es gibt wahrscheinlich keine langfristigen Auswirkungen auf die Produktion bei Vail, aber die Geschäftsführung hat erklärt, dass es eventuell zu einer Abwärtsrevision der Reserven bei Markham im nächsten Reservenbericht kommen könnte, der auf Jahresabschlusszahlen basieren wird. Der Vorstand rechnet aber damit, für 2017 wieder eine Dividende, mindestens in Höhe des Vorjahres von EUR0,60 vorschlagen zu können. Wir unterstellen eine 10%-ige Reduzierung der Reserven bei Markham und haben auch eine konservativere Methode zur Berechnung der direkten operativen Kosten übernommen (USD3,00 je Barrel Öläquivalent statt einer Beteiligung an USD5.000 je Bohrung pro Monat). Wir sehen den fairen Wert der DRAG-Aktie nunmehr bei EUR22,30 (vorher: EUR26,90) und stufen die Empfehlung von Kaufen auf Hinzufügen zurück. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15911.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

