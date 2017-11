Liebe Leser,

Wirecard konnte gestern weiter zulegen und machte so mit einem weiteren Rekordwert deutlich, dass einem Durchbruch in Richtung 100 Euro nichts im Wege steht. Damit geht die Rekordfahrt weiter. Im Detail: Am Dienstag ging es für die Aktie um weitere knapp 1 % nach oben. Damit wurde ein neues Rekordhoch markiert, was auch die charttechnischen Analysten begeistert. Dies sei ein wichtiges Zeichen, da die Aktie nun keine Hindernisse auf dem Weg zum nächsten Highlight mehr vorfindet. ... (Frank Holbaum)

