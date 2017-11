Schwierigkeiten in der Prozessindustrie, bei Antrieben, Fusionen, Zusammenlegungen und jetzt noch Stellenabbau in der Energie-Sparte: Siemens ist eine Großbaustelle. Sorgen sich Anleger, wie der Konzern das wuppen will, Vivien Sparenberg von Vontobel? Historische Veränderungen in einem Konzern, der über 100 Jahre alt ist - aber jetzt stärker denn je mit der Zeit gehen muss? Was plant Siemens für die Zukunft? Was hat an Sparten überhaupt Zukunft? Vivien Sparenberg von Vontobel blickt mit Antje Erhard zurück und nach vorn