Liebe Leser,

bei "Geely Automobile Holdings Limited" (kurz: "Geely Auto") gab es zuletzt wieder diverse Meldungen über die Ausübung von Aktien-Optionen. So kamen am 16. November insgesamt 255.000 neue Aktien hinzu, wobei der Ausübungspreis zwischen 85,06% und 89,76% unter dem aktuellen Kurs der Aktie lag. Was sind das für neue Aktien? Nun, es handelt sich laut Geely um alte Aktienoptions-Programme aus den Jahren 2002 und/oder 2012. Und damals stand der Kurs der Aktie eben erheblich niedriger, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...