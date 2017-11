Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG Unternehmen: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 22.11.2017 Kursziel: 24,80 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 24.05.2016, Hochstufung von ADD auf BUY Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 25,00 auf EUR 24,80. Zusammenfassung: Energiekontor hat am 15. November ihren 9-Monatsbericht veröffentlicht, der ein qualitatives Update der Entwicklungen in Q3 gibt, aber keine konkreten Zahlen enthält. Vom Jahresbeginn bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts hat Energiekontor 58 MW in Betrieb genommen. Weitere 18 MW sind im Bau. Im besten Fall werden damit dieses Jahr 76 MW ans Netz gebracht. Ein stürmischer Oktober hat die schwachen Windverhältnisse im ersten Halbjahr weitgehend kompensiert. Damit liegt die Stromproduktion der unternehmenseigenen Windparks im Jahresverlauf jetzt nur noch leicht unter dem langfristigen Durchschnitt. Energiekontor plant, Windparks mit einer Gesamtkapazität von 31 MW (FBe: 35 MW) in ihr Windpark-Portfolio zu übernehmen. Wir haben unsere Schätzungen leicht angepasst. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem leicht niedrigeren Kursziel von EUR24,80 (bisher: EUR25,00). First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 25.00 to EUR 24.80. Abstract: On 15 November, Energiekontor published its 9M report which gives a qualitative update on developments in Q3, but does not contain concrete figures. At the time of publication of the report, Energiekontor had put 58 MW into operation this year. A further 18 MW are still under construction. In the best case, 76 MW will be connected to the grid this year. A stormy October largely compensated for weak H1 wind conditions. As a result, YTD power production at the company's own wind farms is now only slightly below the long-term average. Energiekontor plans to transfer wind projects with a total capacity of 31 MW (FBe: 35 MW) to its own plant portfolio. We have slightly adjusted our forecasts. We reiterate our Buy rating at a slightly lower price target of EUR24.80 (previously: EUR25.00). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15913.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

