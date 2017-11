In 2017 haben laut Markus Reiwand, Aktienstratege der Helaba, die Anleger schon einige Vorschusslorbeeren verteilt. Das Aktienjahr war überurchschnittlich gut. Wird es in 2018 zur Korrektur des für viele Experten überbewerteten Aktienmarktes kommen oder sollten Sie auch jetzt noch einsteigen? Mehr dazu in diesem Jahresausblick. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Markus Reinwand, Aktienstratege der Helaba welche Richtung am Devisenmarkt zu erwarten ist und wie realistisch eine Korrektur von 10 bis 15% am Markt ist.