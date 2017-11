Lieber Leser,

auch heute führt die Aktie von ADVA Optical wieder die Gewinnerliste im TecDAX an. Hier wirken die zuletzt guten Nachrichten weiter nach. Trotzdem könnte die kurzfristige Kursrally bald ins Stocken geraten.

Charttechnisch entscheidender Widerstand noch nicht überwunden!

Um das zu verstehen, schauen wir uns mal das Chartbild an. ADVA durchlebte in den letzten Monaten eine schwere Zeit, inklusive Gewinnwarnung, was den Aktienkurs regelrecht abstürzen ließ. Mit ... (Sascha Huber)

Den vollständigen Artikel lesen ...