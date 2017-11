Nasdaq-100 - Thanksgiving wirft seine Schatten voraus

Bastian Galuschka,

heute ist der letzte ernstzunehmende Handelstag in den USA. Am morgigen Donnerstag sind die US Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Am Freitag findet nur ein verkürzter Handel bis 19:00 Uhr statt. Die Pause haben sich die Käufer auch redlich verdient. Erst gestern markierten die Indizes neue Allzeithochs.

Im Nasdaq-100 Index lassen sich klare impulsive Aufwärtsstrukturen erkennen. Weitere Hochs sind auch nach der mehrstündigen Seitwärtsphase am Donnerstag wahrscheinlich. Ob die Käufer vor dem verlängerten Wochenende auch noch das Interesse besitzen, das Kurspotenzial in Richtung der deckelnden Trendlinie bei 6.475 Punkten voll auszuschöpfen, wird man sehen müssen.

Viel wichtiger erscheint einmal mehr die Risikobegrenzung. Demnach können aggressive Absicherungen bereits unter die Stundentiefs bei 6.369 Punkten in den Markt gelegt werden. Ebenso dient das Ausbruchsniveau bei 6.347 Punkten als solide Unterstützung. Unter 6.301 Punkten wäre die Aufwärtsdynamik dagegen erst einmal dahin. In diesem Fall wäre auch die Ausbildung eines zweiten Standbeins um 6.228 Punkte im Chart denkbar.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 31.10.2017 - 21.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 21.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW43PJ 9,45 5.275 5,74 12.12.2017 NASDAQ-100 Index HW43PY 6,49 5.625 8,37 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.11.2017; 15:38 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HW43TH 3,59 6.800 15,32 12.12.2017 NASDAQ-100 Index HW8FY3 7,17 7.220 7,64 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.11.2017; 15:40 Uhr

