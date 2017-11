Im Vergleich zu anderen Ländern schneidet der deutsche Aktienmarkt 2017 besonders gut ab. Die Wirtschaft brummt und funandamental ist alles bestens. Diese Stimmung wünscht sich derzeit sicher auch so manch Brite für den Markt. Dirk Grunert lebt und arbeitet in London und kennt die gedrückte Stimmung. Mehr dazu in diesem Jahresrück- und -Ausblick. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Dirk Grunert, Morgan Stanley, die besten Anlagetipps für das Jahr 2018.