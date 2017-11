Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, während in den Medien noch eifrig diskutiert wird, wer Schuld am Scheitern von "Jamaika" hat, sind die Börsen schon längst wieder zur Tagesordnung übergegangen. So verzeichnete der Dax zu Wochenbeginn zwar zunächst einen deutlicheren Rücksetzer, der im Verlauf der Montags-Sitzung jedoch schnell wieder aufgeholt werden konnte. Und...

Den vollständigen Artikel lesen ...