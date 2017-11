Das Jahr 2017 war geprägt von politischen Überraschungen und Unsicherheiten. Doch am deutschen Aktienmarkt lief es wie geschmiert. Der Dax legte rund 20% zu - es war fast schon eine Sorglosigkeit der Anleger zu spüren. Was Sie am Devisen- Rohstoff- und Aktienmarkt 2018 erwartet, erfahren Sie in diesem Jahresausblick. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit dem Chef-Anlage-Strategen der Deutschen Bank, wie sich die Konjunktur in 2018 entwickeln könnte und welche Schlüsse und Entcheidunge die EZB daraus zieht.