Tagesausblick für 23.11.: DAX leichter. Gerry Weber, Nordex und RWE im Fokus!

Die Hängepartie in Berlin und der Anstieg des Euro/US-Dollar belasteten den deutschen Aktienmarkt heute. Zudem präsentierten sich die US-Märkte im Vorfeld des morgigen Thanksgiving Days wenig verändert. Angesichts geschlossener US-Börsen am Donnerstag und eines verkürzten US-Handels am Freitag ist in der zweiten Wochenhälfte mit wenig Bewegung an den hiesigen Märkten zu rechnen. Bei den Einzelwerten lohnt der Blick auf Gerry Weber, Nordex und RWE.

Unternehmen im Fokus

Der Modekonzern Gerry Weber ist auf der Suche nach einem neuen Finanzvorstand. Das Ausscheiden von David Frink sorgte bei den Anlegern jedoch für Freude pur. Über sechs Prozent ging es heute nach oben. Tele Columbus hat derweil die Prognose gesenkt. Anleger quittierten dies mit einem deutlichen Kursabschlag. Im Fokus der Anleger waren zudem die Aktien von Versorgern wie RWE und Windanlagenherstellern wie Nordex. Beide Titel konnten sich den gegen den schwachen Markt stellen und Aufschläge verbuchen.

Morgen lädt Thyssenkrupp zur Bilanz-PK.

Charts im Fokus

Adidas - bearish engulfing. Slow Stochastic kippt.

Fresenius - erster zaghafter Versuch einer Bodenbildung.

Klöckner - Ausbruch über 10-Tage-Durchschnittslinie. MACD dreht.

Wirtschaftsdaten

Japan - Märkte geschlossen wegen Feiertags

USA - Märkte geschlossen wegen Feiertags

Europa - EZB veröffentlicht Protokoll ihrer Ratssitzung vom 25. - 26. Oktober

Deutschland - BIP Q3

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für November, vorläufig - Key indicator

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für November,

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.070/13.200/13.300/13.360/13.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.930/12.950/13.000 Punkte

Der DAX tauchte am Nachmittag deutlich ab und nahm Kurs auf die Unterstützungszone 13.000/13.030 Punkte. Jetzt auf eine rasche Trendumkehr zu setzen erscheint äußerst riskant. Viele Bullen werden eine Stabilisierung oder einen Rebound über 13.100 Punkte abwarten. Sinkt der Index unter 13.000 Punkte droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12.900 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 27.10.2017 - 22.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.11.2010 - 22.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX x3 (TR) Index HW03DL 55,97 3,00 Open End LevDAX x8 (TR) Index HW08DL 8,26 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.11.2017; 17:27 Uhr



Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX x3 (TR) Index HW03DS 26,69 3,00 Open End ShortDAX x8 (TR) Index HU94Q8 12,86 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.11.2017; 17:28 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

