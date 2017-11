Zürich (ots) - Nach der Teilübernahme des einstigen Konkurrenten

Air Berlin durch die Lufthansa-Gruppe stellt der Reiseveranstalter

Hotelplan Suisse Rückgänge bei Städtereisen fest. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Beim

Migros-Tochterunternehmen heisst es bezüglich dieser Wintersaison:

Beliebte Destinationen wie Wien und Berlin hätten ab Zürich plötzlich

und ungewöhnlich stark an Nachfrage eingebüsst. Rund ein Viertel

betrage das Minus für Wien und Berlin gegenüber der Vorjahresperiode.

Tim Bachmann, Direktor Touroperating Badeferien und Städtereisen bei

Hotelplan Suisse, führt die Rückgänge «auf das Ausscheiden der

Airline-Konkurrenz auf diesen Strecken» zurück. Bachmann sagt: «Durch

die neue Monopol-Situation der Lufthansa-Gruppe sind die Preise stark

angestiegen - und das hat sich sofort auf die Nachfrage ausgewirkt.»



