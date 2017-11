Morgen legt Thyssenkrupp die Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Schon jetzt ist klar: Das Ergebnis wird von dem Riesenkrach mit den Arbeitnehmervertretern über die geplante Stahlfusion mit Tata überlagert.

Zum Glück für Heinrich Hiesinger steht die Thyssenkrupp-Weißblechfabrik in Andernach am Rhein gute zwei Autostunden vom Thyssenkrupp-Quartier in Essen entfernt. In einem der ältesten Städtchen von Deutschland soll es an diesem Donnerstag richtig rund gehen. Tausende Stahlkocher wollen dort gegen Hiesingers Pläne protestieren, die Stahlsparte des Technologiekonzerns mit der des indischen Konkurrenten Tata zusammenzulegen. Auch Politprominenz hat sich angekündigt in Andernach: SPD-Fraktionschefin Andreas Nahles will auf der Kundgebung sprechen, während Hiesinger in der Konzernzentrale in Essen die Bilanz für das Geschäftsjahr 2016/2017 vorlegt.

Klar ist schon jetzt: Das Zahlenwerk wird in Essen schnell durchdekliniert sein. Dann muss Hiesinger erklären wie er diesen gordischen Knoten lösen will: Er muss einen Arbeitnehmern die Fusion mit Tata schmackhaft machen, ohne den zukünftigen indischen Partner vor den Kopf zu schlagen. Sonderwünsche für deutsche Stahlkocher bringen das Riesenprojekt mit dem indischen Konkurrenten nicht voran, sondern lähmen es. Gewährt Hiesinger seinen Leuten Sonderkonditionen, dann fordern die Tata-Arbeitnehmer dasselbe.

Thyssenkrupp und Tata erhoffen sich durch die Zusammenlegung ihrer europäischen Stahlsparten Synergien in Millionenhöhe. Die erwarteten jährlichen Einsparungen bezifferte der Essener Konzern auf 400 bis 600 Millionen Euro. Bei beiden Konzernen sollen jeweils rund 2000 Arbeitsplätze wegefallen. Thyssen und Tata wären zusammen der zweitgrößte Stahlkonzern Europas hinter ArcelorMittal.

Arbeitsdirektor Oliver Burkhard, früher selbst IG-Metaller, ist jetzt die zentrale Figur bei den Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern. Bekommt er seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...