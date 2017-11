FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verlor bis zum frühen Abend 0,10 Prozent auf 163,04 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,35 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem Bundesanleihen in den vergangenen Handelstagen zum Teil deutlich gestiegen waren. Außerdem wurde der Verkaufsdruck bei deutschen Anleihen mit Aussagen des EZB-Direktoriumsmitglieds Benoit Coeure begründet.

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach seiner Einschätzung ihren geldpolitischen Ausblick (Forward Guidance) mit Blick auf die Anleihekäufe ändern. Das Versprechen, dass die Notenbank ihre Wertpapierkäufe bis zum Erreichen des angepeilten Inflationsziel von knapp zwei Prozent fortsetzt, könnte demnach aufgegeben werden.

Argumente für eine geldpolitische Wende lieferten auch die am Nachmittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone. Die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone war im November so gut wie seit Januar 2001 nicht mehr. Der von der EU-Kommission erhobene Indikator war von minus 1,1 Punkten im Vormonat auf plus 0,1 Punkte gestiegen.

Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Da eine Zinsanhebung im Dezember an den Märkten als sicher gilt, dürften nur Hinweise auf einen späteren Zinsschritt stärkere Marktreaktionen hervorrufen./jsl/he

