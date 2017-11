Berlin (ots) - Das Actionabenteuer JUMANJI: WILLKOMMEN IM DSCHUNGEL feiert in Berlin seine Premiere - und mit ImmobilienScout24 können Filmfans dabei sein. Unter dem Motto "Abenteuer & böse Überraschungen im Kino - nicht bei der Nachmietersuche" verlost der Online-Marktplatz in einem Facebook-Gewinnspiel 3x2 Premierentickets inklusive An- und Abreise und Hotelaufenthalt sowie den Gang über den roten Teppich. Die Deutschlandpremiere findet am 06. Dezember im CineStar Berlin im Sony Center am Potsdamer Platz statt.



ImmobilienScout24 hilft Mietern, den richtigen Nachmieter für die eigene Wohnung zu finden. Ihr Gespür für den richtigen Nachmieter können Sie dabei unter der Seite http://ots.de/HBQmY testen und zusätzlich mehr über die Filmcharaktere erfahren. Wer auf Facebook unter http://ots.de/484w0 kommentiert, welcher Filmcharakter sich als Nachmieter eignen würde, sieht mit ein bisschen Glück den Film noch vor dem offiziellen Kinostart am 21. Dezember.



Im Film finden vier Teenager eine alte Spielkonsole samt mysteriösem Videospiel "Jumanji" und werden auf magische Weise in die gefährliche Dschungelwelt des Spiels entführt. Im Körper ihrer gewählten Avatare - gespielt von Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan - müssen sie das gefährlichste Abenteuer ihres Lebens bestehen.



Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 1. Dezember 2017. Wer mit den Stars über den roten Teppich laufen möchte, sollte sich beeilen und gleich mitmachen - wir drücken die Daumen.



Pressekontakt: Immobilien Scout GmbH Fon +49 30 243 01- 1023 E-Mail: presse@immobilienscout24.de Presseservice auf der Website: http://www.immobilienscout24.de/presse