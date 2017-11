PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ein merklich festerer Eurokurs hat die zunächst kaufwilligen Anleger an Kontinentaleuropas wichtigsten Aktienmärkten zur Wochenmitte letztlich in die Flucht getrieben. Damit entkoppelten sie sich von den Rekordständen der US-Handelsplätze vom Vorabend. Ein starker Eurokurs wird an den hiesigen Aktienmärkten negativ gesehen, weil er Exporte der europäischen Unternehmen erschweren kann. Dagegen konnte die nicht am Euro hängende Börse in London leicht zulegen.

Der über weite Strecken des Handels im Plus notierende EuroStoxx-50-Index drehte amMittwoch im späten Geschäft nach unten ab und schloss mit einem Minus von 0,47 Prozent auf seinem Tagestief bei 3562,65 Punkten. In Paris sank der CAC-40-Index um 0,25 Prozent auf 5352,76 Punkte. Der Londoner FTSE 100 stieg um 0,10 Prozent auf 7419,02 Zähler./edh/he

