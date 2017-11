Zürich (ots) - In der zweimal jährlich exklusiv für die

«Handelszeitung» durchgeführten Auswertungen zu den besten

3a-Anlageprodukten von der Hochschule für Wirtschaft Freiburg

schwingen die IST Investmentstiftung und Swiss Life obenaus.

Lediglich diese beiden Anbieter wurden mit «sehr gut» benotet. Auf

Produktebene schaffen es zusätzlich die Credit Suisse, GAM,

Swisscanto, Axa Winterthur und Pictet in die Ränge. Insgesamt wurden

mehr als neunzig Produkte im Detail analysiert. Der Studienleiter

Thomas Schudel unterstreicht, dass Anlagelösungen wesentlich besser

rentieren als Vorsorgekonten: «Lösungen mit 25 Prozent Aktien zum

Beispiel haben in den letzten fünf Jahren eine jährliche Rendite von

3,7 Prozent erzielt, diejenigen mit einem Anteil von 45 Prozent

Aktien sogar von 5,6 Prozent.» Und besonders für Sparer mit einem

langen Anlagehorizont eignen sich 3a-Lösungen mit einem hohen

Aktienanteil, weil sie auch Schwächephasen aussitzen können. Mit

zunehmendem Alter sollte der Aktienanteil dann aber abgebaut werden.



