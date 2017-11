DAX geht schnell die Puste aus, RWE trotzt der schlechten Marktstimmung

Nachdem es in den beiden vergangenen Tagen noch so ausgesehen hatte, als sollte der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) seine Rekordjagd fortsetzen können, kühlte die Stimmung am heutigen Mittwoch merklich ab.

Das war heute los. Einige DAX-Anleger wollten offenbar schnell einige Gewinne mitnehmen, bevor die Situation in der deutschen Politik möglicherweise noch undurchsichtiger wird und wir uns eventuell in Richtung Neuwahlen begeben. Eine besonders wichtige Rolle spielte erneut aber auch der Euro. Am Nachmittag legte die europäische Gemeinschaftswährung deutlich an Wert gegenüber dem US-Dollar zu, was DAX-Anlegern gar nicht gefiel. Dies lässt sich an den Kursreaktionen ablesen. Außerdem konnten die US-Börsen keinen besonders guten Start in den Tag hinlegen.

Das waren die Tops & Flops. Die RWE-Aktie (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) konnte die mit Abstand beste DAX-Performance hinlegen. Dank eines positiven Analystenkommentars schossen die Papiere regelrecht in die Höhe und legten zeitweise rund 4 Prozent an Wert zu. Von der guten Stimmung rund um RWE profitierte auch E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999). Deutlich schlechter lief es am Indexende dagegen für die Infineon-Aktie (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Dabei nahmen Anleger Gewinne mit, nachdem das Papier zuletzt einen steilen Kursanstieg hingelegt hatte.

