Schlieren (Zürich), Schweiz, 22. November 2017

Kuros Biosciences sichert mögliche Eigenkapitalfinanzierung von bis zu CHF 30 Millionen

Kuros Biosciences (SIX: KURN) gibt den Abschluss eines Standby Equity Distribution Agreement ("SEDA") mit einem von Yorkville Advisors Global, LLC ("Yorkville") verwalteten Fonds bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung hat Yorkville zugesagt, über einen Zeitraum von 36 Monaten bis zu CHF 30 Mio. in einzelnen Tranchen von bis zu CHF 1'000'000 in Form von Eigenkapital zu finanzieren. Als Gegenleistung für die zu erbringenden Mittel erhält Yorkville Aktien von Kuros zu einem Preis, der jedes Mal neu bestimmt wird, wenn eine SEDA-Tranche abgerufen wird. Die Aktien werden mit einem Discount von 5% auf den Marktpreis platziert, was im Einklang mit der Schweizer Marktpraxis für Privatplatzierungen steht.

Die SEDA wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzierung der Geschäftstätigkeit von Kuros eingerichtet. Würde Kuros die SEDA vollständig nutzen, würde die Cash-Runway um rund zwei Jahre verlängert. Es liegt im alleinigen Ermessen von Kuros zu entscheiden, ob und wann aus der Fazilität gezogen werden soll. Als Gegenleistung für die dreijährige Abnahmeverpflichtung von Yorkville zahlt Kuros eine Vorauszahlung von CHF 300'000 in Aktien oder Bargeld nach Wahl der Gesellschaft. Eine zusätzliche Gebühr von CHF 300'000 (in Aktien oder in bar nach Wahl des Unternehmens) wird fällig, wenn der aus der Fazilität gezogene Betrag CHF 10 Mio. übersteigt und eine letzte Gebühr von CHF 200'000 (in Aktien oder in bar nach Wahl der das Unternehmen) wird fällig, wenn der gezogene Betrag aus der Fazilität CHF 20 Mio. übersteigt.

Für die an Yorkville im Rahmen der SEDA-Vereinbarung zu übertragenden Aktien beabsichtigt Kuros, eigene Aktien aus bestehendem oder noch zu bewilligendem genehmigtem Kapital zu schaffen. Beim aktuellen Aktienkurs (CHF 13.35) entspricht die Gesamtabnahmeverpflichtung von CHF 30 Mio. maximal etwa 2,4 Mio. Aktien. Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung beträgt die Anzahl der ausgegebenen Kuros-Aktien 8,2 Mio.

Die Preisfestsetzung der Aktien wird mit 95% des niedrigsten täglichen volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurses der fünf Handelstage nach dem Datum bestimmt, an dem Kuros die entsprechende Vorankündigung an Yorkville gesendet hat. Sollte der volumengewichtete durchschnittliche Börsenkurs an einem der fünf Börsentage nach dem Tag der Vorankündigung unter einen bestimmten Mindestpreis fallen, kann die Anzahl der Aktien entsprechend der Vorankündigung reduziert werden, entsprechend wird dieser Preis nicht in die Berechnung einbezogen.

Yorkville kann zu keinem Zeitpunkt mehr als 9,9% der ausstehenden Aktien halten. Yorkville verpflichtet sich, keine Kurssicherungsgeschäfte im Zusammenhang mit Kuros-Aktien zu tätigen.

Harry Welten, Chief Financial Officer von Kuros, kommentierte: «Diese Art der Eigenkapitalfinanzierung ist für Biotech-Unternehmen üblich und wurde in der Vergangenheit von anderen Unternehmungen erfolgreich eingesetzt, um den Unternehmen finanzielle Flexibilität zu bieten, ein entscheidender Erfolgsfaktor. Darüber hinaus hat es eine angemessene Preisgestaltung und eine eingeschränkte Verwässerung für unsere derzeitigen Aktionäre.»

Kuros Biosciences AG

Harry Welten, MBA

Chief Financial Officer

Tel: +41 79 750 15 64

(harry.welten@kurosbio.com: mailto:harry.welten@kurosbio.com)

Über die Kuros Biosciences AG

Kuros Biosciences AG fokussiert sich auf die Entwicklung von innovativen Produkten im Bereich Wundheilung und Geweberegeneration und ist in Schlieren (Zürich) domiziliert. Die Firma ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gemäss Main Standard unter dem Symbol KURN kotiert. Weitere Informationen sind unter(www.kurosbio.com: http://www.kurosbio.com) abrufbar.

Zukunftsorientierte Aussagen

Diese Medienmitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte wie "wird" oder "erwarten" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen.