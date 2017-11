Berlin (ots) - Die Grünen üben heftige Kritik am massenhaften Sammeln von Standortdaten durch Google. "Das heimliche Sammeln von Standortdaten ohne oder gar gegen den expliziten Willen der Nutzerinnen und Nutzer stellt einen klaren Rechtsverstoß dar, der auch ein Fall für die zuständigen Aufsichtsbehörden ist", sagte der netzpolitische Sprecher der Grünen, Konstantin von Notz, dem "Tagesspiegel" (Donnerstagsausgabe).



