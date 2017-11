Düsseldorf (ots) -



TCL Communication stellt ein neues Management-Team für Deutschland

vor. Ab sofort übernehmen Martin Gaitzenauer und Andreja Majer die

Geschäftsleitung für Alcatel Deutschland. Die beiden Namen sind

Branchen-Insidern in letzter Zeit öfter begegnet. Gaitzenauer und

Majer sind bereits für TCL Communication und Alcatel in Zentral- und

Osteuropa tätig. Nun übernehmen sie zusätzlich die Verantwortung für

den Markt DACH - Deutschland, Österreich, Schweiz - und lösen

Jens-Uwe Theumer und Sandra Klumpen ab.



Im Zeichen der Synergien: TCL setzt auf länderübergreifendes

Management



Diese Veränderung ist eine Folge der Konsolidierungsstrategie des

Konzerns: TCL Communication setzt zukünftig verstärkt auf

marktübergreifende Synergien bei der Nutzung von Ressourcen. Dieser

Ansatz hat sich in anderen europäischen Märkten bewährt. Das

Management-Team Gaitzenauer und Majer wird deshalb weiterhin mehrere

Märkte betreuen und eng mit dem europäischen Headquarter von TCL in

Frankreich zusammenarbeiten. Zudem werden sie den Austausch von Best

Practices mit den Benchmark-Ländern England, Spanien, Italien und der

Türkei ausbauen.



"Es ist unser Ziel, noch stärker als bisher von den Erfahrungen

der Kollegen in den anderen europäischen Märkten zu profitieren.

Faire Geschäftsbeziehungen zu unseren Partnern, die sinnvolle

Weiterentwicklung unserer Marke Alcatel und konkurrenzfähige Produkte

zu konkurrenzfähigen Preisen sind für uns eine wichtige Basis",

erklärt Martin Gaitzenauer, Regional Manager DACH & Central and

Eastern Europe (CEE) von TCL Communication. "Ich sehe viel Potenzial

mit unserem neuen Portfolio für 2018 im deutschen Markt und freue

mich darauf, es gemeinsam mit unserem langjährig bei Alcatel tätigen,

lokal gut vernetzten Vertriebsteam zu erschließen."



Marketing Intelligence und Knowledge Sharing ausbauen



Im Marketingbereich werden ebenfalls Kompetenzen gebündelt: Um

länderübergreifend effizient zu arbeiten, legt ein neu aufgestelltes

internationales Marketing Management Komitee sukzessive die

internationalen Agenturpartner zusammen. "So können wir über den

Tellerrand des einzelnen Marktes hinausschauen und Synergien nutzen",

sagt Andreja Majer, Area Marketing Lead DACH und CEE bei TCL

Communication. "Gleichzeitig ist es Alcatel wichtig, in Deutschland

stärker auf die Bedürfnisse des Marketes einzugehen und die

Erwartungen der Kunden und Handelspartner noch besser zu verstehen.

Mit Hilfe dieser Insights können wir zielsicherer aus dem globalen

Pool an Erfahrungen und Knowhow schöpfen, der uns als Teil des

Weltkonzerns TCL zur Verfügung steht."



Details: Management-Duo mit Erfahrung und Knowhow



Martin Gaitzenauer ist seit 2011 als Regional Manager CEE für die

Märkte Österreich, Slowenien, Kroatien und Bosnien & Herzegowina

verantwortlich, wo er in den vergangenen Jahren für Alcatel einen

Market Share von bis zu 20 Prozent erzielt hat. Der 42-jährige

Österreicher ist beruflich bereits seit 1996 im Mobilfunkbereich

tätig. Zuletzt war er bei Sagem Mobile als Area Manager Central

Eastern Europe beschäftigt, davor u. a. bei ONE, Samsung und

MediaMarkt.



Andreja Majer ist seit 2015 Head of Marketing & Communication in

der Region CEE für TCL Communication. Die 35-Jährige besitzt

langjährige Erfahrung im Bereich Marketing. Sie war 15 Jahre lang

sowohl auf Agentur- als auch auf Kundenseite tätig, u. a. als

internationale Marketingleitung bei namhaften Brands wie REWE, bauMax

oder Samsung. Die gebürtige Kroatin ist in Österreich aufgewachsen,

hat in Wien und Madrid Marketing & Sales studiert und spricht vier

Sprachen fließend, die sie in ihrer länderübergreifenden Tätigkeit

für Alcatel täglich einsetzt.



Das neue Deutschland-Team ist sich einig: Auch wenn Gaitzenauer

und Majer über langjährige Management- und Führungserfahrung in

internationalen Konzernen verfügen, ist die Leitung des wichtigen

deutschen Marktes eine große Herausforderung. Beide freuen sich auf

diese spannende Aufgabe und werden neue Wege gehen, um die Marken

Alcatel und TCL in Deutschland auszubauen.



Über Alcatel Mobile Devices



TCL Communication Technology Holdings Limited ist ansässig in

Hongkong und entwirft, entwickelt und vermarktet weltweit ein stetig

wachsendes Portfolio an Mobil- und Internetprodukten sowie Services.

Die Produktpalette des Unternehmens wird derzeit in mehr als 160

Ländern vertrieben - in Nord- und Südamerika, Europa, im mittleren

Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum. Gemäß Angaben von

IDC und Unternehmensdaten gehört TCL Communication im ersten Quartal

2017 zu den Top 10 der globalen Mobiltelefon-Hersteller.



Unter der Marke Alcatel vertriebene Geräte von TCL Communication

bieten innovative, funktionsreiche Erfahrungen, die den Zugang zur

heutigen Mobiltechnologie ganz einfach machen: Ein breites Portfolio

aus hochwertigen Produkten bietet Technologie, die Nutzer tatsächlich

benötigen. Mit ihrem einfachen, persönlichen, authentischen und

lebensfrohen Charakter finden Alcatel-Produkte und -Lösungen Anklang

bei den Millennials und der Generation Z. Dank eines genauen

Verständnisses für die lokalen Märkte und der ganzheitlichen

Kontrolle des Fertigungsprozesses, bietet die Marke Alcatel

individuelle Nutzererfahrungen mit qualitativ hochwertigen

Mobilgeräten, die dem Kunden erlauben, die schönen Momente im Alltag

zu entdecken, zu genießen und zu steigern.



TCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der TCL Corporation. Alle

weiteren Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Alcatel ist

eine Marke von Nokia, welche unter Lizenz der TCL Communication

verwendet wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

http://www.alcatel-mobile.com.





