Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Verbund +2,85% auf 20,215, davor 6 Tage im Minus (-5,03% Verlust von 20,7 auf 19,66), AMS -1,04% auf 105,1, davor 5 Tage im Plus (13,7% Zuwachs von 93,4 auf 106,2), Valneva 0% auf 2,888, davor 4 Tage im Plus (5,02% Zuwachs von 2,75 auf 2,89), Uniqa -1% auf 8,546, davor 4 Tage im Plus (3,96% Zuwachs von 8,3 auf 8,63), VIG -2,73% auf 25,155, davor 3 Tage im Plus (2,9% Zuwachs von 25,13 auf 25,86), OMV -0,06% auf 51,88, davor 3 Tage im Plus (1,59% Zuwachs von 51,1 auf 51,91), BKS Bank Stamm -0,56% auf 17,7, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Erste Group 36,06 (MA100: 36,12, xD, davor 266 Tage über dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Vipshop...

