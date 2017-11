Christian Drastil: Kauf VARTA für #100100hello . Natürlich schaut man auf das Management, aber ich denke, man muss da zwischen dem Politikum am Heumarkt (dem Projekt stehe ich sehr skeptisch gegenüber) und dem tollen Varta-Geschäft trennen. EBIT-Marge von 14 Prozent einfach stark, dazu ein guter Ausblick ... goboersewien via global market Baader Kauf Varta für #100100hello - 100 Tage, 100 Wertpapiere II hellobank (Christian Drastil) 6 Kommentare E. M.: Ist der CFO Dr. Pistauer, der gleiche wie damals bei JoWooD? In seiner Biographie steht nämlich nix davon! Christian Drastil: ist er E. M.: Unglaublich, wird er, bzw. Varta nochmal zu einer Roadshow eingeladen? Mit dem feinen Herrn Dr. P. würde ich gerne mal...

