Berlin (ots) - Schwarzer-Peter-Spiel in Berlin. Simone Peter, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, twittert nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche: "Die FDP hatte erkennbar kein Interesse an einer Regierungsbildung und hat sich kalkuliert aus der Verantwortung gestohlen." Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP, kontert: "Ohne die Grünen hätte es zweifelsohne geklappt." An wem hat es gelegen? Und wann bekommt Deutschland eine neue Bundesregierung?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Michael Kellner, Politischer Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen, und Johannes Vogel, Mitglied des Deutschen Bundestags und des Parteivorstands der FDP.



"Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf N24.



Die komplette Sendung im Internet unter: www.welt.de/studiofriedman



