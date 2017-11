Liebe Leser,

die Commerzbank konnte in den vergangenen einige Kritiker wieder von sich überzeugen, nachdem die Notierungen auf mehr als 12 Euro nach oben kletterten. Damit sind die Perspektiven glänzend, meinen charttechnische Analysten. Die Aktie befinde sich auf dem Weg, 15 % und mehr zu gewinnen. Im Einzelnen: Die Commerzbank war zuletzt mehrfach am Ausbruch über 12 Euro gescheitert. Dann kam es binnen einer Woche zu einem Aufschlag von 5 %. Das neue 2 Jahres-Hoch bei 12,37 Euro am ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...