Alibaba Group und FIFA gaben heute Alibaba Cloud der Cloud-Computing-Zweig der Alibaba Group als Presenting Partner des FIFA Club World Cup bis 2022 bekannt. Die Bekanntgabe wurde anlässlich der durch Alibaba Group in Guangzhou durchgeführten Computing Conference gemacht.

Iain Downie, FIFAs Director Marketing Sales and Strategy, kommentierte die Vereinbarung wie folgt: "Wir kennen den substanziellen Wert, den Alibaba Cloud dem Geschäft hinsichtlich Support und weltweit ausgreifenden Diensten bietet. Wir können in dieser frischen Zusammenarbeit im Zusammenhang mit dem FIFA Club World Cup nichts als großes Potenzial erkennen."

Ab der Ausgabe des diesjährigen Turniers, das in den VAE vom 6. bis zum 16. Dezember veranstaltet wird, gestaltet Alibaba Cloud als Presenting Partner den MVP (most valuable player wertvollster Spieler) Preis. In einer zusätzlichen Feier der Partnerschaft wurde die Winner's Trophy des FIFA Club World Cup während der Bekanntgabe und auf der Computing Conference ausgestellt.

Der FIFA Club World Cup ist ein von der FIFA organisiertes Fußball-Turnier mit den aktuellen Champion-Fußballclubs aus jeder der sechs Fußballkonföderationen sowie mit dem Champion der Nationalliga aus dem Veranstalterland. An früheren Turnieren haben einige der größten Fußballstars der Welt teilgenommen, einschließlich weltweiter Superstars, wie etwa Lionel Messi, Luis Suárez und Cristiano Ronaldo, die alle in vergangenen Ausgaben des Turniers zu den besten Spielern erklärt wurden.

Simon Hu, Senior Vice President von Alibaba Group und President von Alibaba Cloud, sagte: "Als einer der weltweit führenden Anbieter von Cloud Computing streben wir an, Technologie inklusiver zu machen, damit sie dem Alltagsleben und dem Wohlbefinden von mehr Menschen nützen kann. Indem wir ein wichtiger Partner des FIFA Club World Cup werden, hoffen wir, zu zeigen, wie unsere Technologie Sportfans Aspekte der Freude und des Genusses bringen kann, einschließlich solcher Menschen, die eventuell zuvor Zugangs- oder Teilnahmebarrieren gehabt haben. Für Alibaba Cloud liegt darin die wahre Bedeutung inklusiver Technologie."

Alibaba Clouds starke Cloud-Computing-Infrastruktur hat ihr Wertversprechen eingehalten, indem sie massive Verkehrs- und Transaktionssteigerungen während besonders intensiver Veranstaltungen, wie das Global Shopping Festival der Alibaba Group, unterstützte. Innerhalb der Sportbranche arbeitet Alibaba Cloud daran, Cloud-Computing-Infrastruktur und Cloud-Dienste bereitzustellen, um Betriebseffizienz auf eine sichere Weise zu unterstützen, auch durch Unterstützung von Big-Data-Analytik-Anforderungen.

Gegründet 2009, ist Alibaba Cloud (www.alibabacloud.com), der Cloud-Computing-Zweig der Alibaba Group und gemäß Gartner unter den weltweit größten drei IaaS-Anbieter und gemäß IDC der größte Anbieter von öffentlichen Cloud-Diensten in China. Alibaba Cloud stellt Unternehmen ein umfassendes Paket von Cloud-Computing-Diensten weltweit zur Verfügung, auch Händlern, die Geschäfte auf Marktplätzen der Alibaba Group betreiben, Startups, Kapitalgesellschaften und Regierungsorganisationen.

