Köln (ots) - Köln. Für den ehemaligen CDU-Politiker Friedrich Merz ist der Weg an die Spitze des Aufsichtsrats des Flughafens Köln/Bonn ist nach einem Bericht der Kölnischen Rundschau (Donnerstagausgabe) frei. In einer Abstimmung im Umlaufverfahren erhielt das Land NRW die nötige Mehrheit von 75 Prozent für die Abberufung des derzeitigen Aufsichtsratsvorsitzenden Kurt Bodewig (SPD), wie die Zeitung aus dem Umfeld des Flughafens erfuhr. Für Bodewig rückt Merz in das Gremium, das ihn anschließend zum Vorsitzenden wählen dürfte. Die Stadt Köln wird sich dem nicht widersetzen. Die Kölner SPD scheiterte in einer Sondersitzung des Hauptausschusses mit einem entsprechenden Antrag.



