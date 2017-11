SocGen hebt Munich Re auf 'Buy' - Ziel 215 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Munich Re von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und ein Kursziel von 215 Euro genannt. Die Gewinnentwicklung des Rückversicherers lasse sich im Vergleich zu den Wettbewerbern recht gut voraussagen, schrieb Analyst Vikram Gandhi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die Erstversicherungstochter Ergo auf gutem Weg, ihre Finanzziele zu erreichen. Dies sollte den Anlegern attraktive Kapitalrückflüsse bescheren.

UBS hebt RWE auf 'Buy' - Ziel hoch auf 24,80 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat RWE von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 17,50 auf 24,80 Euro angehoben. Nach einem bisher starken Jahr könnte sich die Aktie des Energieversorgers auch 2018 überdurchschnittlich entwickeln, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bisher habe er RWE vorsichtig gesehen. Doch nach dem Ausverkauf in den vergangenen zwei Wochen und dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche hielten sich die Risiken wegen des Kohlestroms in Grenzen. Zudem dürfte die Aktie von steigenden Zinsen profitieren, und im kommenden Jahr sollte auch die Zukunft der Ökostromtochter Innogy klarer werden.

Mainfirst senkt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel runter auf 73 Euro

FRANKFURT - Mainfirst hat die Aktie des Spezialchemiekonzerns Lanxess nach Zahlen zum dritten Quartal von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 77 auf 73 Euro gesenkt. Sie seien nun der Aktie gegenüber vorsichtiger eingestellt angesichts negativer Auswirkungen des Dollarkurses und einer geringeren Gewinndynamik im Bereich Spezialadditive als zunächst gedacht, schrieben die Analysten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Lanxess habe zwar das mittelfristige operative Margenziel (Ebitda) von 20 Prozent für diesen Bereich bestätigt, doch dürfte das Unternehmen nach Ansicht der Experten dies erst im zweiten Halbjahr 2018 erreichen. Bis dahin fehle es der Aktie an Kurstreibern, weshalb andere Branchentitel attraktiver seien.

Berenberg hebt BASF auf 'Buy' - Ziel hoch auf 106 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 96 auf 106 Euro angehoben. Der Chemiekonzern dürfte den Marktanteil im Geschäft mit Batteriechemie ausbauen und auf kurze Sicht die Gewinnerwartungen übertreffen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Barclays senkt Axel Springer auf 'Equal Weight' - Ziel 67 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Axel Springer von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft, aber das Kursziel auf 67 Euro belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal sei der Aktienkurs des Medienkonzerns stark gestiegen und habe seit Jahresbeginn sowohl den MDax als auch den europäischen Stoxx-600-Index hinter sich gelassen, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die neue Einstufung "Equal Weight" belege nun seine fehlende Zuversicht in eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.

NordLB senkt Gea Group auf 'Verkaufen' - Ziel 35 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat die Aktie der Gea Group nach Zahlen von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und das Kursziel auf 35 Euro belassen. Nach einem schwachen zweiten Quartal sei das dritte Jahresviertel besser, aber nicht überragend ausgefallen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Anlagenbauer komme nach diversen Problemen nur langsam in die Gänge. Auf dem aktuellen Kursniveau sollten Anleger ihre Gewinne mitnehmen, empfahl er und begründete damit auch sein neues Anlagevotum.

DZ Bank senkt United Internet auf 'Halten' - Fairer Wert 58 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat United Internet aus Bewertungsgründen und nach Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, aber den fairen Wert auf 58 Euro belassen. die Aktie des Internetdienstleisters sei seit Jahresbeginn um etwas mehr als 50 Prozent gestiegen und habe in seinem aktuellen Bewertungssansatz nur noch drei Prozent Luft nach oben, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Resultate berücksichtigten erstmals den Zusammenschluss mit dem Telekomanbieter Drillisch und die Konsolidierung des Webhosters Strato.

Jefferies hebt Ziel für Volkswagen-Vorzüge auf 180 Euro - 'Hold'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Volkswagen von 145 auf 180 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Erwartungen an die Generierung von Barmitteln des Automobilbauers seien hoch, doch die Wolfsburger könnten sie erfüllen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Konzern werde von Investoren nicht länger geächtet, was den Aktienkurs weiter nach oben treiben könnte.

Jefferies hebt Ziel für BMW auf 100 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW nach Zahlen zum dritten Quartal von 90 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Grund für das höhere Kursziel sei eine bessere Bilanz des Automobilherstellers, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese ermögliche BMW umfangreiche Investitionen in Zukunftstechnologien wie zum Beispiel emissionsarme Motoren.

HSBC hebt Ziel für FMC auf 85 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 83 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Dialyseanbieter befinde sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es gebe aber weiter regulatorische Risiken. Die geplante Akquisition von NxStage sei vernünftig, wirke kurzfristig aber verwässernd auf den Gewinn.

