Einst gehörte er zum Kreis des zurückgetretenen Machthabers Mugabe, jetzt verspricht Emmerson Mnangagwa Simbabwe Demokratie. Er zählt dabei auf internationale Unterstützung. Am Freitag soll er als Präsident vereidigt werden.

Nach dem Sturz des langjährigen simbabwischen Machthabers Robert Mugabe hat sein designierter Nachfolger Emmerson Mnangagwa demokratische Reformen in Aussicht gestellt. Man sei am Beginn einer "neuen Demokratie", sagte der frühere Vizepräsident am Mittwoch vor Tausenden Anhängern in der Hauptstadt Harare nach seiner Rückkehr aus dem Exil. "Das Volk hat gesprochen. Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes." Zugleich versprach er, für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze zu sorgen. Dafür sei man auf die Hilfe der internationalen Gemeinschaft angewiesen. Mnangagwa soll am Freitag vereidigt werden.

