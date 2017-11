Der erste Tom Ford Beauty Stand-Alone-Shop öffnete am 20. November seine Pforten. Er bietet das Nonplusultra an Schönheitsmitteln der Luxusklasse, die in der einzigartigen Vision von Tom Ford Ausdruck finden. Im historischen Covent Garden (3 The Market Building) gelegen, ist diese Eröffnung nun ein Schlüsselmoment in der Entwicklungsgeschichte der Marke.

Das neue Lichtdesign und die komplexe Grauglaskreation schaffen ein visuell fesselndes Zusammenspiel von Objekten und Raum und unterstreichen gleichzeitig die Zusammenstellung von Make-up-, Hautpflege- und Parfümprodukten für Frauen und Männer.

Der unnachahmliche Stil von Tom Ford spiegelt sich in jeder Dimension des Stores wider. Dies zeigt sich bereits in den LED-Bildschirmen der Fassade, auf denen die neuesten Kampagnen präsentiert werden. Lichtkreise und weiße Marmorplatten unterstreichen das exquisite Design seiner Produkte und tauchen die Gäste durch die Konvergenz von Glamour und Technologie in die luxuriöseste Einzelhandelsumgebung ein.

Jeder Raum des 130 Quadratmeter messenden Stores vermittelt einen vollständigen Überblick über die Vielfalt der Welt von TOM FORD BEAUTY und bietet seine eigenen Shopping-Erlebnisse, da er mit unterschiedlichen digitalen Technologien ausgestattet wurde und technische Innovationen, maßgeschneiderte plastische Gestaltung und die begehrtesten Kundendienstleistungen vereint.

ERDGESCHOSS

COLOR ROOM

Lassen Sie sich von den neuesten Produkteinführungen, den gefragtesten Farben und durch die Technologie der erweiterten Realität verzaubern, die Kundinnen in die Lage versetzt, farbige Lichtschatten der so begehrten Lippenstift-Farbkollektion virtuell zu testen.

FRAGRANCE ROOM

Betreten Sie das persönliche Duftlabor von Tom Ford, in dem die Kundinnen und Kunden auf eine völlig neue Art Düfte testen können. Der Raum bietet eine spezielle interaktive Duftanlage, mit deren Hilfe die Gäste die unkonventionellen Duftkompositionen nach handwerklicher Tradition aus der Private Blend Collection digital erkunden können. Eine Probiertheke bietet einen maßgeschneiderten Kundenservice, von luxuriösen Proben bis hin zur eigenen Duftkreation.

Lassen Sie sich von den "Oud and Neroli Portofino"-Kollektionen, der Tom Ford for Men Haut- und Körperpflegeserie und einer luxuriösen Geschenkartikeltheke verzaubern.

MAKEUP ROOM

Ein intimer Raum, der persönlich gestaltete Make-up-Behandlungen und -Vorführungen durch einen Tom Ford Beauty Specialist bietet. Zum ersten Mal können die Kundinnen ihre Make-up-Behandlung aufzeichnen lassen, um sie zu Hause als persönliche Step-by-Step-Anleitung in Verbindung mit einer Einkaufsliste für die darin verwendeten Produkte nutzen zu können.

UNTERGESCHOSS

PRIVATE MAKEUP SERVICES ROOM

Der Private Makeup Services Room bietet seine Dienste nur nach Voranmeldung an. Sie sind sowohl online als auch im Store buchbar. Ein Tom Ford Beauty Specialist wird Ihnen dabei gerne behilflich sein. Die Marke bietet maßgeschneiderte Duftkompositionen und Make-up-Behandlungen durch Anwendung der "Shade and Illuminate"-Philosopie von Tom Ford, Permanent-Make-up-Behandlungen, VIP-Kundenkurse und Brautdienstleistungen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, aufgezeichnete individuelle Step-by-Step-Anleitungen zugesandt zu bekommen.

VIP/EVENT SPACE

Dieser Raum bietet das Nonplusultra für private Kosmetik- und Duft-Einzelberatungen.

Das plastische und Beleuchtungs-Design in Verbindung mit den digitalen Bildschirmen erschafft einen äußerst exklusiven Rahmen, um die Produkte in perfekter Weise präsentieren zu können.

GROOMING ROOM

Erleben Sie die Tom Ford for Men Haut- und Körperpflege-Kollektion in Londons luxuriösestem Raum für Männer. Die Gäste können aus einer Reihe exklusiver Körperpflegebehandlungen durch einen erfahrenen Barbier wählen, darunter ein Bartschneideservice, eine Gesichtsschnellbehandlung und eine klassische Behandlung mit einem heißen Handtuch sowie eine Nassrasur mit körpernahem Schnitt. Diese Behandlungen sind online buchbar unter tomfordbeauty.co.uk/appointments

TFCOVENTGARDEN @TOMFORD

TOMFORD.COM

