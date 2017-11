In der US-Chipbranche grassiert das Fusionsfieber: Broadcom ist derzeit hinter dem Rivalen Qualcomm her. Das Unternehmen lehnte das erste millionenschwere Angebot allerdings ab. Jetzt will Broadcom nachlegen.

Der US-Chipkonzern Broadcom will Insidern zufolge mit einer Aufstockung seines milliardenschweren Gebots den Rivalen Qualcomm von einer Übernahme überzeugen. Broadcom erwäge, Qualcomm mehr seiner eigenen Aktien anzubieten, sagten mit der Sache vertraute Personen am Mittwoch.

Vorausgegangen seien Gespräche mit den größten Anteilseignern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...