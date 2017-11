ESSEN (dpa-AFX) - Bei der Bilanzvorlage von Thyssenkrupp an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) werden mit Spannung Aussagen von Konzernchef Heinrich Hiesinger zum Stand der Verhandlungen über eine Stahlfusion mit Tata erwartet. Betriebsräte und die Gewerkschaft IG Metall hatten am Vortag den Druck auf den Essener Industriekonzern erhöht und mangelnde Informationen beklagt. Der frühere IG-Metall-Chef Detlef Wetzel, der im Aufsichtsrat der Stahlsparte von Thyssenkrupp sitzt, hatte zuvor mit einem Scheitern der Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern gedroht. Gegenwind kommt überdies aus Rheinland-Pfalz: Zu einer geplanten Großdemonstration am Thyssenkrupp-Standort in Andernach erwartet die IG Metall am Donnerstag rund 8000 Teilnehmer./uta/DP/zb

