FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 24.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 24.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

2DB XFRA US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001 0.274 EUR

DED8 XFRA LU0107368036 DEKA-BASISSTRAT.RENTEN CF 0.590 EUR

DEDB XFRA LU0065060971 DEKALUX-GELDMARKT: USD 1.004 EUR

WXI3 XFRA DE000DWS0DT1 DEUTSCHE AM GLOB.WATER LD 0.190 EUR

HJUA XFRA DE0009848119 DWS TOP DIVIDENDE LD 3.200 EUR

DZ7A XFRA DE0009769919 DWS FINANCIALS TYP O ND 0.530 EUR

HJUD XFRA DE0009769794 DWS TOP WORLD 0.300 EUR

HJU XFRA DE0009769778 DWS EUROPA STRAT. (RENT.) 0.940 EUR

HJU8 XFRA DE0009769729 DWS TOP EUROPE LD 1.870 EUR

HJU6 XFRA DE0008490988 DEUTSCHE GBL.HY.BD FD LD 1.500 EUR

DZ7Z XFRA DE0008490913 DWS HIGH INCOME BOND F.LD 0.430 EUR

HJUM XFRA DE0008490848 DWS EUROVESTA 1.860 EUR

DZ7Y XFRA DE0008476532 DWS COVERED BOND FUND LD 0.110 EUR

HJUF XFRA DE0008476524 DWS VERMOEGENSBIL.FD.I LD 0.620 EUR

DZ7X XFRA DE0008476516 DWS VERMOEGENSBIL.FD.R LD 0.370 EUR

HJUG XFRA DE0008476508 DWS GLOBAL SMALL/MID CAP 0.180 EUR

HJU9 XFRA DE0008474263 DWS CONVERTIBLES LD 0.450 EUR

HJUB XFRA DE0008474214 DWS TELEMEDIA TYP O ND 0.670 EUR

HJUQ XFRA DE0008474156 DWS EUROPEAN OPPORTUNI.LD 2.240 EUR

HJUP XFRA DE0008474149 DWS TECHNOLOGY TYP O ND 0.280 EUR

DWWY XFRA DE0008474123 DWS GLOB.NAT.RES.EQ.TYP O 0.300 EUR

DZ7W XFRA DE0008474040 DWS INTER-RENTA LD 0.220 EUR

DZ7V XFRA DE0008474032 DWS EUROL.STRAT.(RENT.)LD 0.590 EUR

HJUL XFRA DE0008474008 DWS INVESTA LD 2.730 EUR

IUK8 XFRA DE0007939886 APO RENDITE PLUS INKA 0.750 EUR

IUK1 XFRA DE0005324222 APO VARIO ZINS PLUS 0.260 EUR

D2W4 XFRA DE0005152482 DT.AM SMART INDUS.TECH.LD 0.430 EUR

HJUZ XFRA DE0005152466 DWS ZUKUNFTSRESSOURCEN 0.280 EUR

D2W1 XFRA DE0005152441 DWS GLOBAL GROWTH 0.300 EUR

D2W5 XFRA DE0005152409 DWS GERMAN SMALL/MID CAP 0.480 EUR

HJUX XFRA DE0005152375 DWS EUROPE DYNAMIC 0.710 EUR

WXIC XFRA DE000DWS0W32 DWS SACHWERTE 1.640 EUR

WD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM WORLDWIDE DL -,01 0.494 EUR

UEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.179 EUR

RCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.094 EUR