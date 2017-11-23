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ELTEK LTD
ELTEK LTD Chart 1 Jahr
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ELTEK LTD0,668+27,97 %
ELY GOLD ROYALTIES INC0,051-1,92 %
INTERCEPT ENERGY SERVICES INC0,0010,00 %
NATIONAL GRID PLC10,15+1,50 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD1,24-0,40 %
SCHMITT INDUSTRIES INC1,896+6,64 %
SPORTECH PLC1,22+4,18 %
VWR CORPORATION27,931-0,12 %