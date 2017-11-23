FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
POZG XFRA CA45845R1047 INTERCEPT ENERGY SERVICES
SI1A XFRA US8068702005 SCHMITT INDS INC. ORE.
NWD XFRA HK0017000149 NEW WORLD DEV.
ROEA XFRA GB00B28ZPV64 SPORTECH PLC LS-,20
XFRA CA2905191078 ELY GOLD + MINERALS INC.
VW1 XFRA US91843L1035 VWR CORP. DL-,01
EK1 XFRA IL0010828411 ELTEK LTD.
NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
POZG XFRA CA45845R1047 INTERCEPT ENERGY SERVICES
SI1A XFRA US8068702005 SCHMITT INDS INC. ORE.
NWD XFRA HK0017000149 NEW WORLD DEV.
ROEA XFRA GB00B28ZPV64 SPORTECH PLC LS-,20
XFRA CA2905191078 ELY GOLD + MINERALS INC.
VW1 XFRA US91843L1035 VWR CORP. DL-,01
EK1 XFRA IL0010828411 ELTEK LTD.
NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC