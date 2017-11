Medieninformation

Die Baloise prüft Potenzial von Versicherungen rund um Videogames

Basel, 23. November 2017. Als eine der führenden Versicherungen in Digitalisierung prüft die Baloise das Potenzial von Versicherungen für Gegenstände virtueller Welten. Um sich vertiefter mit den Bedürfnissen der Zielgruppe auseinanderzusetzen, sponsert die Baloise in der Schweiz den Videogame-Event "Baloise International Gaming Show" in Lausanne. Nach einer in Luxemburg gesponserten Veranstaltung ist dies bereits der zweite Anlass dieser Art.

Videogames erfreuen sich über eine sehr breite Altersgruppe hinweg und bei beiden Geschlechtern zunehmender Beliebtheit. Der Markt befindet sich in rasantem Wachstum, Spielerinnen und Spieler investieren Stunden an Spielaufwand sowie monetäre Mittel in die Entwicklung ihrer Spielfiguren. Entsprechend wertvoll sind die jeweiligen Spielcharakter und Accounts. Der Markt für In-Game-Käufe ist milliardenschwer. Mit dieser Zunahme sowie der Professionalisierung in diesem Sektor steigen auch das Potenzial und die Bedürfnisse für Versicherungsdienstleistungen für Hard- und Software. Die Baloise prüft deshalb in einem Vorprojekt verschiedene Versicherungsmöglichkeiten für Gamer. "Das Sponsoring der Baloise International Gaming Show in Lausanne bietet uns die ideale Plattform, die Bedürfnisse einer bunt durchmischten Gamer-Community kennenzulernen und die Markenaufmerksamkeit der Baloise bei dieser Kundengruppe zu steigern", freut sich Béatrice Gass, Eventverantwortliche für die französische Schweiz und das Tessin.

