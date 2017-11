FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Ein festerer Eurokurs dürfte den Dax am Donnerstag weiter belasten. Der Broker IG taxierte den Index rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 12 982 Punkte und damit 0,25 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Der Kurs des Euro hatte zum US-Dollar bereits am Mittwochnachmittag nach guten Daten zur Verbraucherstimmung in der Eurozone spürbar zugelegt.

Der Anstieg setzte sich am Abend fort, nachdem im jüngsten Protokoll der US-Notenbank Fed die schwache Inflation stark thematisiert wurde. Während eine Leitzinsanhebung in den USA im Dezember wohl eine ausgemachte Sache sei, habe die Ungewissheit über den weiteren Kurs der Fed zugenommen, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK die Kursgewinne des Euro.

USA: - DOW IM MINUS, REKORDE AN DER NASDAQ - Vor dem Feiertag hat der Dow am Mittwoch sachte den Rückwärtsgang eingelegt. Die Indizes an der Computerbörse Nasdaq markierten hingegen erneut Rekordhochs und endeten freundlich. Da die US-Börsen wegen "Thanksgiving" am Donnerstag geschlossen bleiben und am Freitag nur verkürzt öffnen, seien viele Investoren bereits in Feiertagsstimmung gewesen, hieß es. Die Bekanntgabe neuer US-Konjunkturdaten und die Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbanksitzung zeigten kaum Wirkung auf die Kurse

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,27 Prozent bei 23 526,18 Punkten, nachdem er am Dienstag mit 23 617 Zählern eine Bestmarke aufgestellt hatte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,08 Prozent auf 2597,08 Zähler abwärts. Der Nasdaq 100 gewann dagegen 0,12 Prozent auf 6386,12 Punkte, nachdem er im Verlauf mit 6391,16 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte.

ASIEN: - GRÖSSTENTEILS IM MINUS. FEIERTAG IN JAPAN - In Asien ging es am Donnerstag an den meisten Börsen nach unten. Deutliche Verluste gab es dabei im bisherigen Handel an den chinesischen Aktienmärkten. In Japan ruht der Handel feiertagsbedingt

DAX 13.015,04 -1,16% XDAX 12.975,69 -1,51% EuroSTOXX 50 3.562,65 -0,47% Stoxx50 3.171,80 -0,21% DJIA 23.526,18 -0,27% S&P 500 2.597,08 -0,08% NASDAQ 100 6.386,12 0,12% Nikkei 225 Feiertag

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - AKTUELLE KURSE -

Bund-Future Schlusskurs 163,12 -0,04% Bund-Future Settlement 162,98 0,09%

DEVISEN: - EURO LEGT WEITER ZU - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im frühen Handel seine Gewinne vom Mittwoch leicht ausgebaut. Zuletzt kostete der Euro mit 1,1822 US-Dollar etwas mehr als im späten Handel in den Vereinigten Staaten, als der Euro nach der Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbank Fed über die Marke von 1,18 Dollar gestiegen ist. Der kleine Knick nach dem Aus der Jamaika-Sondierung und der damit einhergehenden politischen Unsicherheit in Deutschland ist damit abgehakt.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,1827 0,06% USD/Yen 111,31 0,10% Euro/Yen 131,64 0,14%

ROHÖL - AKTUELLE KURSE -

Brent (Januar-Lieferung) 63,16 -0,13 USD WTI (Januar-Lieferung) 57,88 -0,14 USD

