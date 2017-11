Ein weiterer Anstieg des Euro dürfte den Dax am Donnerstag belasten. Banken und Broker erwarten den Leitindex am US-Feiertag Thanksgiving zum Handelsstart 0,25 Prozent schwächer bei 12.982 Punkten. Am Mittwoch hatte das deutsche Börsenbarometer um 1,2 Prozent tiefer bei 13.015 Punkten geschlossen.

