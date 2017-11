Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für STMicroelectronics nach einem guten Lauf der Aktie des Chipherstellers von 22,50 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Titel sei bei Investoren im Portfolio nicht so stark vertreten wie die Papiere des Wettbewerbers Infineon, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das kommende Jahr dürfte für STMicroelectronics ein sehr starkes werden./bek/zb Datum der Analyse: 23.11.2017

ISIN: NL0000226223