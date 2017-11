Von Pietro Lombardi

PARIS (Dow Jones)--Der Versorger Engie will seinen Anteil von 70 Prozent an dem australischen Kohlekraftwerk Loy Yang B an die Chow Tai Fook Enterprises Ltd verkaufen. Angaben zum Wert der Transaktion machte das französische Unternehmen nicht. Es hieß nur, dank des Verkaufs könnten die Schulden um 666 Millionen Euro reduziert werden.

Der Deal soll im ersten Quartal 2018 abgeschlossen werden. Danach wird Kohle noch einen Anteil von 6 Prozent an der Stromerzeugung von Engie haben, verglichen mit 13 Prozent Ende 2015.

Die Hongkonger Chow Tai Fook Enterprises, Eigentümerin der australischen Alinta Energy, werde auch die restlichen 30 Prozent an der Anlage mit 151 Beschäftigten übernehmen. Sie gehören derzeit der japanischen Mitsui & Co. Ltd.

