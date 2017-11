GBC hat die Coverage der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds) mit dem Votum "Kaufen" und einem Kursziel von 5,40 Euro aufgenommen. The Grounds verfüge mit der angestrebten Kombination aus Immobilienentwicklung und Bestandshaltung über ein Geschäftsmodell, das hohe Renditepotenziale und stabile Cashflows verspreche. Die umfangreiche Projektpipeline lasse zudem laut GBC ein dynamisches Wachstum erwarten.

Die The Grounds-Gruppe beabsichtige, die Wertschöpfungskette im Immobilienbereich möglichst breit abzudecken und auf der Grundlage der eigenen Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien eine Bestandhaltung aufzubauen.

Mit diesem integrierten Geschäftsmodell kombiniere die Grounds-Gruppe die Ertragspotenziale des Development-Segments mit der Nachhaltigkeit der Immobilienbestandshaltung und nehme damit laut GBC eine herausragende Stellung innerhalb der deutschen börsennotierten Immobiliengesellschaften ein. Mittelfristig sei es geplant, den Immobilienbestand auf bis zu 500 Mio. Euro deutlich auszubauen, um damit eine umfangreiche Basis für stabile Erträge zu erlangen sowie eine kontinuierliche Dividendenstrategie umzusetzen.

Aktuell verfüge die The Grounds-Gruppe über fünf vertraglich gesicherte Entwicklungsprojekte sowie über weitere acht Projekte, die sich aktuell in einer fortgeschrittenen Verhandlungsphase befinden.

Im Zuge der erwarteten fortschreitenden Realisierung der Projektpipeline rechnen die GBC-Analysten für die kommenden Geschäftsjahre mit einem deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse sowie mit einem grundsätzlich hohen Rentabilitätsniveau. In Kombination der beiden Segmente hält das Researchhaus eine EBIT-Marge von deutlich mehr als 20,0 Prozent für möglich. Für 2020, das letzte konkrete Schätzjahr, rechnen die Analysten mit einer auf die Gesamtleistung bezogenen EBIT-Marge in Höhe von 20,1 Prozent, bei einer Gesamtleistung in Höhe von 132,56 Mio. Euro. Mittelfristig seien sogar noch höhere Ergebnismargen möglich, was GBC im DCF-Bewertungsmodell berücksichtigt habe.

In dessen Rahmen hat das Researchhaus einen fairen Wert (post money) in Höhe von 5,40 Euro je Aktie ermittelt. Dieser liege deutlich oberhalb des aktuellen Platzierungspreises der laufenden Kapitalerhöhung in Höhe von 2,20 Euro, weswegen GBC das Rating "Kaufen" vergeben hat.

