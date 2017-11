Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Vodafone auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Preise im deutschen Telekommunikationsmarkt dürften nur moderat von der Konsolidierung bei den Mobilfunkdiscountern profitieren, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die jüngsten Preisentwicklungen ließen vermuten, dass Drillisch immer noch auf den Ausbau von Marktanteilen fokussiert sei. Telefonica Deutschland drohten in diesem Kannibalisierungsprozess die höchsten Risiken, wogegen Deutsche Telekom und Vodafone davon weniger betroffen seien./gl/bek Datum der Analyse: 22.11.2017

