Bastei Lübbe AG hält ordentliche Hauptversammlung ab

Köln, 23. November 2017. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat am 22. November 2017 ihre ordentliche Haupversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016/2017 in Köln abgehalten. Die Anteilseigner stimmten in allen Tagesordnungspunkten den Vorschlägen der Verwaltung mit deutlichen Mehrheiten zu.

So folgten die anwesenden Aktionäre der Bastei Lübbe AG der Empfehlung der Verwaltung, die Entlastung des ausgeschiedenen Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016/2017 ebenso bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu verschieben wie die Entlastung des Vorstandes. Entlastet wurde dagegen mit 98,16 Prozent des anwesenden Kapitals die amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates.

Zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/2018 wurde die Ebner Stolz GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, gewählt. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren beim Aktionärstreffen der Bastei Lübbe AG rund 61,75 Prozent des satzungsmäßigen Grundkapitals der Bastei Lübbe AG vertreten.

Aufsichtsrat und der neue komplettierte Vorstand begannen das Aktionärstreffen der Kölner Mediengruppe mit einem Rückblick auf das abgelaufene Geschäftsjahr sowie einem ersten Blick auf die Zukunft: In seiner Präsentation berichtete der Vorstand über die herausfordernde operative Entwicklung des Geschäftsjahres 2016/2017, zugleich ging er aber auch auf die Problematik der außerplanmäßigen Abschreibung der oolipo AG ein.

Carel Halff, der seit 1. November 2017 im Amt befindliche neue Vorstandsvorsitzende, warf dann einen optimistischen Blick nach vorn: "Bastei Lübbe ist ein großartiges Unternehmen und im Kern ein großer Unterhaltungsverlag mit einem starken Fundament. Aber wir stehen vor den beiden Herausforderungen, die Effizienz zu steigern und die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Dieser Umbau kann nur in Schritten erfolgen. Dafür, diesen Umbau erfolgreich zu gestalten, werde ich kämpfen und bitte um Ihre Unterstützung."

Die Präsentation des Vorstands sowie die Abstimmungsergebnisse stehen im Internet auf https://www.luebbe.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung.

Über die Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist eine international agierende Mediengruppe mit Sitz in Köln. Die Geschäftstätigkeit fokussiert sich auf die Entwicklung und Lizensierung von Inhalten, die physisch und digital weltweit vertrieben werden. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören im Segment "Buch" das klassische Verlagsgeschäft sowie die periodisch erscheinenden Rätsel- und Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien. Neben der Produktion von tausenden Audio- und eBooks gehören zum Unternehmensbereich "Digital" auch die Beteiligungen an der Selfpublishing-Plattform "BookRix" und dem renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment". Vervollständigt wird die digitale Wertschöpfungskette der Bastei Lübbe AG durch die Beteiligung am Onlineshop "beam-ebooks.de".

Mit einem Jahresumsatz von rund 146,3 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2016/2017) ist die Bastei Lübbe AG das größte mittelständische Familienunternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden.

