Gute Konjunkturdaten führten gestern zu einem eher überraschenden Ergebnis in Europa, nämlich zu zurückgehenden Börsen. Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone war auf den höchsten Stand seit 2001 gestiegen, das ließ den Euro deutlich steigen und trieb die zunächst kaufwilligen Anleger in die Defensive. Lediglich die vom Euro unabhängige Londoner Börse konnte leicht zulegen. Energieversorger und Einzelhandelstitel waren die stärksten Sektoren, beide legten knapp 0,5% zu. Schlusslicht war der Technologiesektor mit einem Abschlag von 1,3%. Akzo Nobel erklärte die Fusionsgespräche mit dem US-Konzern Axalta für beendet und konnte daraufhin ein Plus von 1,3% erzielen. Thomas Cook litt unter zunehmenden Wettbewerb und...

