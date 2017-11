Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Export und Lageraufbau stützen deutsches BIP-Wachstum

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist im dritten Quartal 2017 vor allem von den Exporten und einem kräftigen Lageraufbau gestützt worden. Wie Destatis in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,8 Prozent, womit das Ergebnis der ersten Veröffentlichung erwartungsgemäß ebenso bestätigt wurde wie die Jahreswachstumsrate von 2,8 Prozent. Laut Destatis lieferten die Nettoexporte zum BIP-Anstieg von 0,8 Prozent einen Beitrag von 0,4 (Vorquartal: minus 0,4) Punkten und die Lagerveränderungen ebenfalls 0,4 (0,2) Punkte.

VP Bank: Zusammensetzung des deutschen Wachstums überrascht

Die liechtensteinische VP Bank ist überrascht von der Zusammensetzung des Wirtschaftswachstums in Deutschland im dritten Quartal. "Der private Konsum weist ein negatives Vorzeichen auf, die Konsumenten legen eine Verschnaufpause ein", konstatiert Chefvolkswirt Thomas Gitzel. Auch die Bauwirtschaft hole Luft und verbuche einen Rückgang. "In Anbetracht der satten Zuwächse im ersten Halbjahr ist dies allerdings kein Beinbruch, die Auftragsbücher der Bauwirtschaft sind gut gefüllt", merkt Gitzel an.

Ministerium: BIP steigt stärker als in Regierungsprognose erwartet

Die Bundesregierung hat eine Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs vorhergesagt und für dieses Jahr ein möglicherweise höheres Wachstum angedeutet, als von ihr selbst mit 2,0 Prozent noch im Oktober erwartet. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem ausgeprägten, an Breite gewinnenden Konjunkturaufschwung", erklärte das Finanzministerium in seinem Monatsbericht.

Europäischer Nutzfahrzeugemarkt zieht im Oktober an

Nutzfahrzeuge haben in Europa im Oktober wieder Konjunktur gehabt. Insgesamt 213.544 neu zugelassene Fahrzeuge bedeuteten einen Anstieg von 10,8 Prozent. Wie der Herstellerverband Acea weiter mitteilte, wurden von Januar bis Oktober in der EU, Island, Norwegen sowie der Schweiz mit kumuliert rund 2,055 Millionen Fahrzeugen 4,1 Prozent mehr zugelassen als vor Jahresfrist. Mit Ausnahme von Bussen erstreckte sich die hohe Nachfrage auf alle Fahrzeugklassen.

Vestager nimmt Kartellvorwürfe gegen Autobauer "sehr ernst"

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager will den Dieselskandal zum Anlass nehmen, die Rechte der Verbraucher zu stärken. "Für mich wirft der Fall jedenfalls die Frage auf, warum wir in Europa nicht ähnlich wie in den USA die Möglichkeit der Sammelklage haben. Ich glaube, dass das Risiko solcher Klagen abschreckend und disziplinierend auf manche Unternehmen wirkt, es geht dann plötzlich um sehr viel mehr Geld", sagt Vestager dem Magazin Spiegel.

Fed-Protokoll: Nächste Zinserhöhung scheint sicher, aber Inflationssorgen bleiben

Die US-Währungshüter haben bei ihrer zweitägigen Sitzung am 31. Oktober und 1. November angesichts der guten Konjunktur eine baldige Zinserhöhung in Aussicht gestellt, zugleich aber ihre Besorgnis mit Blick auf die weitere Inflationsentwicklung zum Ausdruck gebracht. Wie aus dem Protokoll der Sitzung hervorgeht, sind einige Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) mittlerweile der Ansicht, dass die Inflation für längere Zeit unter dem Zielwert der Federal Reserve liegen könnte als ursprünglich angenommen.

Baker Hughes: Zahl aktiver US-Ölförderanlagen gestiegen

Die zuletzt gestiegenen Ölpreise zeigen Wirkung bei der US-Förderung: Laut Daten des Öldienstleisters Baker Hughes vom Mittwoch ist die Anzahl der in den USA aktiven Ölförderanlagen in dieser Woche um neun auf nun 747 geklettert. Unter Berücksichtigung von Erdgasförderanlagen stiegen die in Betrieb befindlichen Einrichtungen um acht auf nun 923. Wegen des Feiertages am Donnerstag wurde die Veröffentlichung vorgezogen.

Facebook kündigt Proganda-Check-Software bis zum Jahresende an

Unter dem Druck des US-Kongresses will das Online-Netzwerk Facebook bis Jahresende eine Software anbieten, mit der Nutzer ihre mögliche Beeinflussung durch russische Propaganda nachvollziehen können. Wie Facebook in San Francisco mitteilte, sollen Nutzer mit dem Programm zurückverfolgen können, ob sie zwischen Januar 2015 bis August 2016 auf Inhalte der Internet Research Agency auf Facebook oder dessen Bilderdienst Instagram stießen.

Palästinenser einigen sich auf gemeinsame Wahlen 2018

Rivalisierende Palästinensergruppen haben sich am Mittwoch auf gemeinsame Wahlen bis Ende 2018 verständigt. Nach zweitägigen Versöhnungsgesprächen in Kairo forderten die Vertreter von 13 politischen Parteien die Wahlkommission dazu auf, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vorzubereiten. Außerdem ersuchten sie Palästinenserpräsident Mahmud Abbas darum, nach Gesprächen mit allen Seiten ein Datum für die Wahlen festzusetzen.

Frankreich/Geschäftsklima Nov 112 (Okt: 111)

Frankreich/Geschäftsklima Nov PROGNOSE: 112

Singapur BIP 3Q annualisiert rev. +8,8% gg Vorquartal (vorläufig +6,3%)

Singapur BIP 3Q rev. +5,2% gg Vorjahr (vorläufig +4,6%)

Singapur Verbraucherpreise Okt +0,4% gg Vj (PROG: +0,5%)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Okt +1,5% (Sep: +1,5%) gg Vj

