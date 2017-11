Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat LEG Immobilien nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe seine Ziele für die wichtige operative Kennziffer Funds From Operations (FFO) im laufenden und kommenden Jahr beibehalten und sich erstmals zu den Erwartungen für 2019 geäußert, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der in Aussicht gestellte FFO-Anstieg von 7 Prozent liege über seiner Schätzung. Zudem habe sich LEG vorsichtiger zu Zukäufen geäußert. Seit der Zahlenvorlage habe sich die Aktie mit am besten innerhalb der Branche entwickelt./gl/bek Datum der Analyse: 22.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0019 2017-11-23/09:34

ISIN: DE000LEG1110