Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unibail-Rodamco nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" belassen. Der auf Einkaufszentren spezialisierte französische Immobilienkonzern habe operativ stark abgeschnitten, und rechne für das Jahr nun mit einem wiederkehrenden Gewinn je Aktie (EPS) am oberen Ende der Zielspanne, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./gl/bek Datum der Analyse: 22.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0022 2017-11-23/09:37

ISIN: FR0000124711