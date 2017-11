Die Deutsche Bank hat das Kursziel für United Internet von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In ihre Bewertung fließe nun ein höherer Drillisch-Anteil ein als zuvor, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aus dem Zusammenschluss resultierenden Synergie-Effekte sorgten für Aufwärtspotenzial./ajx/bek Datum der Analyse: 23.11.2017

AFA0023 2017-11-23/09:56

ISIN: DE0005089031