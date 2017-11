Dirk Heß von der Citigroup bekennt: auch er macht Fehler beim Geldanleger, hat schon Verluste eingefahren. Aber nach einigen Jahren Erfahrung kann er sagen, wie Sie die gröbsten Schnitzer vermeiden. 30.000 Prozent Plus mit Nokia - das hätte Dirk Heß von der Citigroup machen können. Aber er hat vorher verkauft. Und auch sonst schon mal Geld an der Börse verloren. Aber natürlich nicht nur ;-) Was muss man tun, damit einem Gewinne nicht entgehen und was, wenn es gegen einen läuft??? Dirk Heß im Gespräch mit Antje Erhard zum Zertifikate-Tag in Der Aktionär TV